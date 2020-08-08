Коутиньо посетил тренировочную базу "Арсенала"
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо всё ближе к переходу в "Арсенал", утверждает Express.
По сведениям издания, 28-летний футболист накануне побывал на тренировочной базе лондонского клуба.
Во время визита звёздный хавбек провёл переговоры с представителями "канониров" и согласовал все детали личного контракта.
Напомним, что этот сезон Коутиньо провёл в "Баварии" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне".
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|5
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|27
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|18