Коутиньо посетил тренировочную базу "Арсенала"

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Коутиньо посетил тренировочную базу "Арсенала"

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо всё ближе к переходу в "Арсенал", утверждает Express.

По сведениям издания, 28-летний футболист накануне побывал на тренировочной базе лондонского клуба.

Во время визита звёздный хавбек провёл переговоры с представителями "канониров" и согласовал все детали личного контракта.

Напомним, что этот сезон Коутиньо провёл в "Баварии" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне".

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