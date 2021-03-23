Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы

Теги барселонафилиппе коутиньотравмы

Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмыФото: твиттер Ашрафа Бен Аяда

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо все еще восстанавливается после операции на колене.

Сообщается, что бразилец находится в Дохе, где пройдет медобследование в одной из катарских клиник.

В январе игрок перенес операцию на мениске левого колена и ожидалось, что он пропустит около трех месяцев. Однако по последней информации можно сделать вывод, что  восстановление футболиста затягивается.

В текущем сезоне на счету Коутиньо три гола и два ассиста в 14 играх.

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