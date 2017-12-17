Коутиньо поучаствовал в 14 голах "Ливерпуля" в последних 10 матчах

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Коутиньо поучаствовал в 14 голах "Ливерпуля" в последних 10 матчах

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" играет с "Борнмутом".

Счет в этом поединке открыл бразильский полузащитник мерсисайдцев Филиппе Коутиньо.

Стоит отметить, что 25-летний хавбек принял участие в 14 голах "Ливерпуля" (8 мячей и 6 голевых пасов) в последних 10 матчах.

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
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