Коутиньо поучаствовал в 14 голах "Ливерпуля" за последние 15 матчей АПЛ

Теги коутиньоливерпуль

Коутиньо поучаствовал в 14 голах "Ливерпуля" за последние 15 матчей АПЛ

В матче 12-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" полузащитник "красных" Филиппе Коутиньо забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, 25-летний бразилец поучаствовал в 14 голах своей команды в последних 15 играх Премьер-лиги, сообщает Opta.

В активе Коутиньо 10 забитых мячей и 4 ассиста. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов