Коутиньо поучаствовал в 14 голах "Ливерпуля" за последние 15 матчей АПЛ

В матче 12-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" полузащитник "красных" Филиппе Коутиньо забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, 25-летний бразилец поучаствовал в 14 голах своей команды в последних 15 играх Премьер-лиги, сообщает Opta.

В активе Коутиньо 10 забитых мячей и 4 ассиста. | http://soccernews.ru