Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо отметился голевой передачей в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Сербии (1:0, перерыв).

Коутиньо сделал блестящий заброс за спину защитников, который использовал Паулиньо.

Таким образом, 26-летний Коутиньо поучаствовал в трех из четырех голов сборной Бразилии на ЧМ-2018.

Ранее хавбек забил по голу в матчах против Швейцарии (1:1) и Коста-Рики (1:0).

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