Коутиньо повторил гол Роналдиньо в ворота "Вердера"

Теги коутиньоливерпульбрайтон & хоув альбионроналдиньо

Коутиньо повторил гол Роналдиньо в ворота "Вердера"Во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Брайтона" полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо повторил знаменитый гол обладателя "Золотого ияча" 2005-го года Роналдиньо в ворота бременского "Вердера". Вот как он это сделал.

Напомним, "Барселона" будет готова увеличить предложение по Коутиньо. | soccernews.ru

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5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
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15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
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