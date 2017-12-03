Коутиньо повторил гол Роналдиньо в ворота "Вердера"

Во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Брайтона" полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо повторил знаменитый гол обладателя "Золотого ияча" 2005-го года Роналдиньо в ворота бременского "Вердера". Вот как он это сделал.

Напомним, "Барселона" будет готова увеличить предложение по Коутиньо. | soccernews.ru