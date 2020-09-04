Коутиньо прервал отпуск ради предсезонки в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо хочет как можно лучше подготовиться к новому сезону.

У бразильца был отпуск до 8 сентября, однако он решил его прервать, чтобы досрочно вернуться к тренировкам с командой.

Ciutat Esportiva

⚽️ @Phil_Coutinho has joined preseason training pic.twitter.com/4TaWcgbIsd — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 4, 2020

Напомним, что прошлый сезон Коутиньо провёл в аренде в "Баварии", однако мюнхенский клуб решил его не выкупать.

Новый главный тренер "Барсы" Рональд Куман намерен предоставить шанс 28-летнему хавбеку, хотя ранее СМИ писали о его вероятной продаже в этому году.

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