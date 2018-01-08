Коутиньо прибыл в "Барселону" с травмой

Теги филиппе коутиньобарселона

Коутиньо прибыл в "Барселону" с травмойНовоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо не сможет дебютировать за свой клуб в ближайших играх.

Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", во время прохождения сегодня 25-летним хавбеком медобследования у него были выявлены проблемы с правым бедром, из-за чего он не сможет выйти на поле в течение ближайших трех недель.

Напомним, Лаудруп связал трансфер Коутиньо с уходом Месси. | soccernews.ru

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