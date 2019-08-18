Коутиньо прилетел в Мюнхен

Теги филиппе коутиньобавария мюнхенбарселона

Коутиньо прилетел в Мюнхен

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прибыл в Мюнхен перед трансфером в "Баварии". Об этом сообщает Sky Sport Марк.

Ранее сообщалось, что "Бавария" планирует арендовать 27-летнего игрока у "Барселоны" за 20 миллионов евро. В контракте также будет присутствовать опция выкупа за 120 миллионов евро.

Коутиньо выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

А еще:  Левандовски: "Думаю, Коутинью не потребуется много времени для адаптации в "Баварии"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" и "Динамо" нацелились на Рибери

"Спартак" и "Динамо" нацелились на Рибери

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 1 3
2 Фрайбург Фрайбург 1 3
3 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 1 3
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 1 3
5 Вольфсбург Вольфсбург 1 3
6 Герта Герта 1 1
7 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 1 1
8 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 1 1
9 Шальке Шальке 1 1
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 0 0
11 Хоффенхайм Хоффенхайм 0 0
12 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0 0
13 Унион Берлин Унион Берлин 0 0
14 Падерборн Падерборн 1 0
15 Кельн Кельн 1 0
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 1 0
17 Майнц 05 Майнц 05 1 0
18 Аугсбург Аугсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов