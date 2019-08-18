Коутиньо прилетел в Мюнхен
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прибыл в Мюнхен перед трансфером в "Баварии". Об этом сообщает Sky Sport Марк.
Ранее сообщалось, что "Бавария" планирует арендовать 27-летнего игрока у "Барселоны" за 20 миллионов евро. В контракте также будет присутствовать опция выкупа за 120 миллионов евро.
Erstes Bild von Coutinho in München. Mehr gleich bei Sky Sport News HD.@FCBayern @SkySportDE pic.twitter.com/DuQkepRQD5— Marc Behrenbeck (@Sky_Marc) 18 августа 2019 г.
Коутиньо выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.
Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.
А еще: Левандовски: "Думаю, Коутинью не потребуется много времени для адаптации в "Баварии"| http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 17 августа
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