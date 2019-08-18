Коутиньо прилетел в Мюнхен

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прибыл в Мюнхен перед трансфером в "Баварии". Об этом сообщает Sky Sport Марк.

Ранее сообщалось, что "Бавария" планирует арендовать 27-летнего игрока у "Барселоны" за 20 миллионов евро. В контракте также будет присутствовать опция выкупа за 120 миллионов евро.

Коутиньо выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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