Коутиньо принял участие в 22 из 29 голах в 2018 году за "Барселону" и сборную Бразилии

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо отлично проявляет себя на Чемпионате Мира-2018.

В трех встречах хавбек отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Стоит отметить, что в 29 матчах в 2018 году за "Барселону" и сборную Бразилии Коутиньо принял участие в 22-х (14 мячей и 8 голевых пасов).

Напомним, что 26-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе за 120 миллионов евро.

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