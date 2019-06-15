Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Боливия
Хавбек сборной Бразилии Филиппе Коутиньо стал лучшим игроком матча первого тура Кубка Америки-2019 против Боливии (3:0).
В активе игрока "Барселоны" два забитых гола. Он отличился на 50-й и 53-й минутах поединка.
27-летний Коутиньо выступает за сборную Бразилии с 2010 года, сыграл 49 матчей и забил 15 голов.
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