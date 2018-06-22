Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Коста-Рика

Полузащитник Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Коста-Рики.

25-летний футболист забил первый гол "селесао" в этом поединке, который по сути стал победным.

Напомним, что Коутиньо также был выбран лучшим игроком матча первого тура ЧМ против Швейцарии.

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