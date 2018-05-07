Коутиньо призывает "Барселону" подписать своего бывшего партнера по "Ливерпулю"

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Коутиньо призывает "Барселону" подписать своего бывшего партнера по "Ливерпулю"Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо призывает руководство своего клуба подписать хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана.

Как информирует испанская пресса, бразилец посоветовал "сине-гранатовым" обратить внимание на своего бывшего партнера по команде, который уже ближайшим летом получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб на бесплатной основе. 

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Барселона" следит за ситуацией с ключевым хавбеком ПСЖ. | soccernews.ru

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