Коутиньо продемонстировал свой дом в Барселоне

Журналисты побывали в доме бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Представители СМИ осмотрели жилище футболиста и поиграли в теннисбол у него во дворе.

Видео: В гостях у Коутиньо.

جولة بـ منزل فيليب كوتينهو الجديد في برشلونة pic.twitter.com/p8HlqfQiaN — FCBW Media (@FCBW_Media01) 25 марта 2018 г.

Напомним, что 26-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе за 120 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории каталонского клуба.

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