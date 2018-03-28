Коутиньо продемонстировал свой дом в Барселоне

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Коутиньо продемонстировал свой дом в Барселоне

Журналисты побывали в доме бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Представители СМИ осмотрели жилище футболиста и поиграли в теннисбол у него во дворе.

Видео: В гостях у Коутиньо.

Напомним, что 26-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе за 120 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории каталонского клуба.

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