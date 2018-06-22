Коутиньо прокомментировал победу над Коста-Рикой

Хавбек сборной Бразилии Филиппе Коутиньо подвел итоги матча с Коста-Рикой (2:0).

"Это была жесткая игра, как мы и ожидали. Хорошо, что нам хватило терпения доиграть до последней минуты, когда мы были вознаграждены двумя голами. Коста-Рика - очень качественная команда. Она очень хорошо играет в защите, в центре поля. Для нас главным было не сдаваться, и мы не сдались. Мы знаем, что на футболистах лежит огромная ответственность. Наш тренер говорит, что нужно психологически настраиваться играть до последней минуты. Мы боролись до конца и заслужили эту победу. У Неймара было тяжелое повреждение, он счастлив, что может играть с нами. Этой радостью он заражает нас всех. Все рады, что Неймар играет с нами" - приводят слова Коутиньо российские СМИ.

Смотрите также обзор матча Бразилия - Коста-Рика. | http://soccernews.ru