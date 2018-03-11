Коутиньо прокомментировал победу над "Малагой"

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо поделился мнением о матче против "Малаги" (2:0).

"Я всегда говорил, что Дембеле великолепный футболист. Сегодня он вновь это доказал, сыграв очень здорово. Месси - лучший в мире, и его всегда будет не хватать, но в его жизни случилось замечательное событие - родился третий сын. Мы поздравляем его, к следующей игре он будет готов.

Мы ни в коем случае не играли против "Малаги" в полноги. В команде мы работаем над психологией идти от матча к матчу. Безусловно, мы могли сыграть в пас лучше и эффективнее воспользоваться нашим контролем мяча. Но теперь, когда мы победили, мы уже можем думать о следующем матче" - приводит слова Коутиньо Goal.com.

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