Коутиньо прокомментировал свой дебют за "Барселону"

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Коутиньо прокомментировал свой дебют за "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо дал комментарии по поводу своего дебюта за каталонскую команду.

"Я немного нервничал и волновался, но потом успокоился и вкатился в игру. Очень рад, что провёл первые минуты за клуб. То, как меня приняли болельщики, было трогательно. Для меня это особенный вечер, и я его никогда не забуду. Все болельщики и игроки горячо меня поприветствовали и здорово помогли" - цитирует 25-летнего бразильца Barcastuff.

Напомним, что Коутиньо дебютировал за "Барселону" во вчерашнем кубковом матче против "Эспаньола", выйдя на замену на 68-й минуте вместо Андреса Иньесты. | http://soccernews.ru

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