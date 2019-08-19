Коутиньо прокомментировал свой переход в "Баварию"
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо высказался по поводу своего перехода из "Барселоны" в "Баварию" на правах аренды.
"Это новый вызов в новой стране. Я в предвкушении выступлений за один из лучших европейских клубов. Как и у "Баварии", у меня большие амбиции. Убеждён, что вместе с моими новыми одноклубниками я смогу достичь своих целей", - цитирует Коутиньо официальный сайт "ротен".
Напомним, что "Бавария" арендовала хавбека на один год с правом последующего выкупа. В новой команде игрок будет выступать под 10-м номером.
Не пропустите: "Барселона" огласила финансовые детали перехода Коутиньо в "Баварию". | http://soccernews.ru
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