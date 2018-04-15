Коутиньо прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо поделился мнением о вылете команды из Лиги Чемпионов.

"У нас была очень сложная неделя из-за Лиги чемпионов, потому что мы хотели победить, пройти в полуфинал и взять титул. Но мы должны продолжать, так как есть еще два соревнования, в которых мы можем победить. Мы должны смотреть вперед, продолжать" - приводит слова Коутиньо Marca.

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