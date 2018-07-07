Коутиньо прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2018

Хавбек сборной Бразилии Филиппе Коутиньо дал комментарии после вылета из ЧМ-2018.

"Мы хотели дойти до финала и отдали для этого все силы. Уверен, критики будут разносить нас со всех сторон. Жизнь продолжается, это футбол. Случаются победы и случаются поражения. Мы расстроены, потому что очень хотели победить, как и все бразильцы. К сожалению, не получилось" - приводит слова Коутиньо Goal.com.

Напомним, что вчера сборная Бразилии уступила Бельгии со счетом 1:2.

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