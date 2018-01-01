Коутиньо пропустил игру против "Бернли"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо пропустил сегодняшнюю игру 22-го тура английской Премьер-Лиги против "Бернли".

Как информирует официальный сайт "красных", причиной отсутствия 25-летнего хавбека стала травма, однако британские и испанские СМИ предполагают, бразилец не принял участие в матче из-за своего скорого перехода в каталонскую "Барселону".

Напомним, Балаге не верит в покупку "Барселоной" Гризманна и Коутиньо. | soccernews.ru