Коутиньо пропустил игру против "Бернли"

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Коутиньо пропустил игру против "Бернли"Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо пропустил сегодняшнюю игру 22-го тура английской Премьер-Лиги против "Бернли".

Как информирует официальный сайт "красных", причиной отсутствия 25-летнего хавбека стала травма, однако британские и испанские СМИ предполагают, бразилец не принял участие в матче из-за своего скорого перехода в каталонскую "Барселону".

Напомним, Балаге не верит в покупку "Барселоной" Гризманна и Коутиньо. | soccernews.ru

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