Коутиньо пропустит матч с "Кристал Пэлас"

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Коутиньо пропустит матч с "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не поможет своей команде в матче второго тура АПЛ против "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний бразилец до сих пор не восстановился после травмы спины. Также в лазарете остаётся защитник "красных" Натаниэль Клайн. А форвард Дэниэл Старридж залечил повреждение и готов вернуться на поле.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" состоится в субботу, 19 августа, в 17:00 по московскому времени.

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