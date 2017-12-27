Коутиньо провёл 200-й матч за "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо принял участие в матче 20-го тура АПЛ против "Суонси".

Эта игра стала для 25-летнего бразильца 200-й в составе "красных". В этих встречах он забил 54 гола.

Напомним, что Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года.

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