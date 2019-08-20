Коутиньо провёл первую тренировку с "Баварией"

Сегодня, 20 августа, новичок "Баварии" Филиппе Коутиньо принял участие в дебютной тренировке с мюнхенской командой.

Напомним, что "Бавария" арендовала бразильца на один год за 8,5 миллионов евро с правом последующего выкупа за 120 миллионов. В новой команде игрок будет выступать под 10-м номером.

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