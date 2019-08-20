Коутиньо провёл первую тренировку с "Баварией"
Сегодня, 20 августа, новичок "Баварии" Филиппе Коутиньо принял участие в дебютной тренировке с мюнхенской командой.
Напомним, что "Бавария" арендовала бразильца на один год за 8,5 миллионов евро с правом последующего выкупа за 120 миллионов. В новой команде игрок будет выступать под 10-м номером.
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|1
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|Вольфсбург
|1
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|Айнтрахт Франкфурт
|1
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|8
|Герта
|1
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|Бавария Мюнхен
|1
|1
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|11
|Шальке
|1
|1
|12
|Падерборн
|1
|0
|13
|Кельн
|1
|0
|14
|Хоффенхайм
|1
|0
|15
|Вердер Бремен
|1
|0
|16
|Майнц 05
|1
|0
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|1
|0
|18
|Унион Берлин
|1
|0