Коутиньо провёл первую тренировку с "Баварией"

Теги бавария мюнхенфилиппе коутиньо

Коутиньо провёл первую тренировку с "Баварией"

Сегодня, 20 августа, новичок "Баварии" Филиппе Коутиньо принял участие в дебютной тренировке с мюнхенской командой.

Напомним, что "Бавария" арендовала бразильца на один год за 8,5 миллионов евро с правом последующего выкупа за 120 миллионов. В новой команде игрок будет выступать под 10-м номером.

Не пропустите: "Барселона" избавилась от Коутиньо и сразу переключилась на Неймара! По нему уже готовят предложение, но все это может быть лишь ради Месси. | http://soccernews.ru
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