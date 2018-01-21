Коутиньо провел первую тренировку в "Барселоне"

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Коутиньо провел первую тренировку в "Барселоне"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сегодня занимался в общей группе, наравне с другими игроками.

Фото: Коутиньо тренируется в "Барсе".

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро.

Ожидается, что хавбек попадет в заявку каталонцев на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола", который состоится 25 января.

Не пропустите: Коутиньо готов дебютировать за "Барселону". | http://soccernews.ru

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