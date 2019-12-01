Коутиньо рассказал, где хочет продолжить карьеру



Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо заявил, что он хочет остаться в мюнхенском клубе и в следующем сезоне.

"Я хорошо себя чувствую, но понимаю, что должен играть лучше. Я хочу остаться в "Баварии". Думаю только о выступлениях за клуб", - приводит слова Коутиньо журналиста Филипп Кесслер в своем Twitter.

Напомним, что "Бавария" арендовала бразильца у "Барселоны" до лета 2020 года с правом последующего выкупа за 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за "Баварию" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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