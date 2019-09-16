Коутиньо рассказал, как его приняли в "Баварии"
Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо заявил, что ему нравится атмосфера в немецком клубе.
"С каждым день я все лучше адаптируюсь в "Баварии". Я счастлив здесь. В отличие от моих предыдущих клубов тут царит семейная атмосфера.
Алькантара владеет португальским языком и он очень помог мне в первые дни. Немецкий язык такой сложный! Но моей целью является изучить его", - цитирует Коутиньо Sky Sport Germany.
Напомним, что 26-летний Коутиньо перешел в "Баварию" на правах аренды из "Барселоны" за 8,5 миллионов евро. Через год немецкий клуб будет иметь право выкупить трансфер хавбека за 120 миллионов евро.
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|4
|Байер Леверкузен
|3
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|Фрайбург
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|Боруссия Менхенгладбах
|3
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|8
|Хоффенхайм
|3
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|Шальке
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|10
|Унион Берлин
|3
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|2
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|12
|Айнтрахт Франкфурт
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|Кельн
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|3
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|Аугсбург
|2
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|2
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|Майнц 05
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|0