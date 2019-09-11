Коутиньо рассказал о реакции Клоппа на его переход в "Баварию"
Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо поведал о своей беседе с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом после перехода в мюнхенский клуб.
"Он написал мне и пожелал удачи. Клопп сказал, что "Бавария" - это большой клуб, а Бундеслига - замечательный чемпионат. Он очень рад, что я здесь оказался", - цитирует бразильца Bild.
Напомним, что Коутиньо и Клопп вместе работали в "Ливерпуле" с октября 2015 по января 2018 года.
"Бавария" арендовала звёздного хавбека до конца текущего сезона у "Барселоны" за 8,5 миллионов евро с правом выкупа за 120 миллионов.
Не пропустите: Клопп высказался о переходе Коутиньо в "Баварию". | http://soccernews.ru
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|4
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