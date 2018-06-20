Коутиньо рекомендует "Барселоне" подписать своего бывшего партнера по "Ливерпулю"

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Коутиньо рекомендует "Барселоне" подписать своего бывшего партнера по "Ливерпулю"Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо порекомендовал своему клубу подписать вингера "Ливерпуля" Садио Мане.

Как информирует испанская пресса, бразилец видит в своем бывшем партнере по команде идеальную замену форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, которого "сине-гранатовые" не смогли подписать. 26-летний хавбек уже посоветовал каталонскому гранду направить средства, сэкономленные на срыве трансфера нападающего "матрасников", на покупку сенегальца.

Напомним, Гризманн выплатит "Барселоне" 20 миллионов евро. | soccernews.ru

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