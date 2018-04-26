Коутиньо рекомендует "Барселоне" подписать своего соотечественника

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Коутиньо рекомендует "Барселоне" подписать своего соотечественникаПолузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо порекомендовал своему клубу подписать своего коллегу по амплуа из "Гремио" Виктора Бобсина.

Как информирует испанская пресса, 18-летний хавбек выступает за молодежную команду своего клуба, однако уже сейчас он почитается одним из самых больших талантов в Бразилии. По мнению Коутиньо перспективный игрок идеально подходит для стиля игры "сине-гранатовых".

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к трем полузащитникам. | soccernews.ru

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