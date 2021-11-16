Коутиньо решил остаться в "Барселоне"

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Коутиньо решил остаться в "Барселоне"

Фото инстаграм Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо связывает своё ближайшее будущее с каталонским клубом.

По информации Sport.es, 29-летний футболист собирается выступать за "сине-гранатовых" как минимум до лета 2022 года.

Бразилец не намерен рассматривать варианты со сменой команды в январе, предпочитая решать такие серьёзные вопросы в ходе межсезонья.

В нынешней кампании Коутиньо сыграл за "Барсу" 11 матчей и забил 1 гол.

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