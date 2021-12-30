Коутиньо решил уйти из "Барселоны": названа причина

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Коутиньо решил уйти из "Барселоны": названа причина

Фото инстаграм Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо всё-таки покинет каталонский клуб, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразилец хочет поехать на ЧМ-2022, а для этого ему нужно получать стабильную игровую практику.

Тренерский штаб "Барсы" особо не рассчитывает на 29-летнего футболиста, поэтому ему придётся уйти в другую команду.

Агенты хавбека ищут для него наиболее выгодный вариант продолжения карьеры. В числе претендентов - "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон".

Коутиньо в текущем сезоне забил 2 гола в 16 матчах. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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