Коутиньо рискует пропустить матч с "Уотфордом"
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может не сыграть в матче первого тура АПЛ против "Уотфорда", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, 25-летний бразилец до сих пор не залечил повреждение спины и уже неделю не тренируется с командой.
Напомним, что матч "Уотфорд" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 12 августа, в 14:30 по московскому времени.
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