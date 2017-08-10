Коутиньо рискует пропустить матч с "Уотфордом"

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Коутиньо рискует пропустить матч с "Уотфордом"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может не сыграть в матче первого тура АПЛ против "Уотфорда", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 25-летний бразилец до сих пор не залечил повреждение спины и уже неделю не тренируется с командой.

Напомним, что матч "Уотфорд" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 12 августа, в 14:30 по московскому времени.

Не пропустите: "Ливерпуль" отклонил второе предложение "Барселоны" по Коутиньо. | http://soccernews.ru

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