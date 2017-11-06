Коутиньо рискует пропустить товарищеский матч с Японией

Участие полузащитника "Ливерпуля" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в товарищеском матче с Японией находится под вопросом.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на врача "селесао" Родриго Ласмара, 25-летний футболист ещё не до конца восстановился после травмы.

Напомним, что матч Япония – Бразилия состоится 10 ноября.

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