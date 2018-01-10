Коутиньо: "Роналдиньо всегда был моим футбольным кумиром"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал о том, что с детства восхищался игрой экс-хавбека каталонской команды и сборной Бразилии Роналдиньо.

"Роналдиньо всегда был моим футбольным кумиром. И я постоянно говорил об этом. Все бразильцы, защищавшие цвета «Барселоны», были великими игроками. Они сотворили историю в этом клубе, однако моим футбольным кумиром был Роналдиньо. А Барселона - невероятный город, напоминающий мне мой Рио-де-Жанейро", - сказал он.

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