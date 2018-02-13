Коутиньо: "С "Барселоной" у меня есть возможность выиграть много трофеев"

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Коутиньо: "С "Барселоной" у меня есть возможность выиграть много трофеев"
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал, что он перешел каталонский клуб, чтобы выигрывать трофеи.

"Играть рядом с гениальными игроками в "Барселоне" очень здорово. У каждой команды есть свой философия игры и я пока что только адаптируюсь к стилю "Барсы". Я усердно работаю, чтобы играть как можно лучше. Трофеи это то, что мотивирует меня на работу каждый день. С "Барселоной" у меня есть возможность выиграть много трофеев", - приводит слова Коутиньо Sport.es.

В этом сезоне 25-летний Коутиньо провел за "Барселону" 6 матчей и забил 1 гол.

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