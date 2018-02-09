Коутиньо: "Счастлив, что мой гол помог "Барселоне" выйти в финал Кубка Испании"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прокомментировал свой дебютный гол за каталонцев в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Валенсии" (2:0).

"Я хотел забить за "Барселону" раньше, но мне удалось сделать это в Валенсии. Я счастлив, что мой гол помог "Барселоне" выйти в финал Кубка Испании. Выход в финал это нечто особенное. Это будет сложный поединок, но я верю, что мы сможем показать отличную игру", - приводит слова Коутиньо Marca.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" этой зимой из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро.

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