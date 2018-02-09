Коутиньо: "Счастлив, что мой гол помог "Барселоне" выйти в финал Кубка Испании"

Теги барселонафилиппе коутиньо

Коутиньо: "Счастлив, что мой гол помог "Барселоне" выйти в финал Кубка Испании"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прокомментировал свой дебютный гол за каталонцев в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Валенсии" (2:0).

"Я хотел забить за "Барселону" раньше, но мне удалось сделать это в Валенсии. Я счастлив, что мой гол помог "Барселоне" выйти в финал Кубка Испании. Выход в финал это нечто особенное. Это будет сложный поединок, но я верю, что мы сможем показать отличную игру", - приводит слова Коутиньо Marca.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" этой зимой из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро.

Не пропустите: Дебютный гол Коутиньо за "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов