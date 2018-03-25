Коутиньо сделал выбор между Гризманном и Салахом

Теги барселонаантуан гризманнфилиппе коутиньомохамед салах

Коутиньо сделал выбор между Гризманном и СалахомПолузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо сделал выбор между форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном и вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, которыми интересуется его клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек предпочитает, чтобы в летнее трансферное окно "сине-гранатовые" сделали ставку на подписание его бывшего партнера по команде из "Энфилда", а не на приобретение французского нападающего.

Напомним, "Барселона" готова заплатить за Гризманна свыше 100 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов