Коутиньо сделал выбор между Гризманном и Салахом

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо сделал выбор между форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном и вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, которыми интересуется его клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек предпочитает, чтобы в летнее трансферное окно "сине-гранатовые" сделали ставку на подписание его бывшего партнера по команде из "Энфилда", а не на приобретение французского нападающего.

Напомним, "Барселона" готова заплатить за Гризманна свыше 100 миллионов евро. | soccernews.ru