Коутиньо сегодня может перейти в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо всё ещё может оказаться в "Барселоне", сообщает Sky Sports.

Издание напоминает, что трансферное окно в Испании открыто до полуночи, поэтому "сине-гранатовые" по-прежнему имеют шанс заполучить бразильца.

То же самое касается и перехода нападающего "Челси" Диего Косты в мадридский "Атлетико".

Не пропустите: Неймар прокомментировал несостоявшийся переход Коутиньо в "Барселону". | http://soccernews.ru