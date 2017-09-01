Коутиньо сегодня может перейти в "Барселону"

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Коутиньо сегодня может перейти в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо всё ещё может оказаться в "Барселоне", сообщает Sky Sports.

Издание напоминает, что трансферное окно в Испании открыто до полуночи, поэтому "сине-гранатовые" по-прежнему имеют шанс заполучить бразильца.

То же самое касается и перехода нападающего "Челси" Диего Косты в мадридский "Атлетико".

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