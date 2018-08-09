Коутиньо сменил игровой номер в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо сменил игровой номер, сообщает официальный сайт клуба.

Теперь 26-летний бразилец будет выступать за "сине-гранатовых" с цифрой "7" на спине. Ранее он играл под номером "14".

Коутиньо перешёл в "Барселону" в январе этого года за 125 миллионов евро, сыграл 22 матча и забил 10 голов.

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