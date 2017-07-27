Коутиньо согласился на переход в "Барселону" с понижением своего оклада

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо согласился на переход в каталонскую "Барселону" с понижением своего оклада.

Как информирует sport.es, 25-летний хавбек "красных" и "сине-гранатовые" согласовали возможный размер заработной платы бразильца в новом клубе - он оказался ниже суммы, которую в настоящее время футболист получает на Туманном Альбионе. Однако в контракт футболиста будет включен пункт о начислении ему всевозможных бонусов, прибавка которых поможет превысить текущий оклад Коутиньо в "Ливерпуле".

Напомним, "Барселона" сделала первое официальное предложение по Коутиньо. | soccernews.ru