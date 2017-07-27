Коутиньо согласился на переход в "Барселону" с понижением своего оклада

Теги барселоналиверпулькоутиньо

Коутиньо согласился на переход в "Барселону" с понижением своего окладаПолузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо согласился на переход в каталонскую "Барселону" с понижением своего оклада.

Как информирует sport.es, 25-летний хавбек "красных" и "сине-гранатовые" согласовали возможный размер заработной платы бразильца в новом клубе - он оказался ниже суммы, которую в настоящее время футболист получает на Туманном Альбионе. Однако в контракт футболиста будет включен пункт о начислении ему всевозможных бонусов, прибавка которых поможет превысить текущий оклад Коутиньо в "Ливерпуле".

Напомним, "Барселона" сделала первое официальное предложение по Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
Конь

Скоро будет.

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Пьянь

Скорее конь в осла превратится.

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Конь

Странный парень. Из лидера Ливера в мальчики на побегушках к гному? Мрак...

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Пьянь

Опять ты своей соломы обожрался. Человек идет на повышение, чтобы за трофеи бороться.

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Конь

Пьянь,ты такая пьянь...За лигу Европы Коу мог и в Ливере бороться. Ты боярышник прекращай жрать - уже глюки ловишь.

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Пьянь

Барса не играет в Лиге Европы. Ты походу вместо соломы полынь сожрал.

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