Коутиньо согласился перейти в "Барселону"

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Коутиньо согласился перейти в "Барселону"

"Барселона" договорилась с бразильским полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает RAC1.

По сведениям издания, каталонский клуб заручился согласием футболиста о трансфере. Впрочем, теперь "Барселоне" еще нужно согласовать переход хавбека с "Ливерпулем".

Англичане не намерены с ним расставаться, но могут согласиться продать 25-летнего Коутиньо за 100 миллионов евро.

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