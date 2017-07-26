Коутиньо согласился перейти в "Барселону"

"Барселона" договорилась с бразильским полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает RAC1.

По сведениям издания, каталонский клуб заручился согласием футболиста о трансфере. Впрочем, теперь "Барселоне" еще нужно согласовать переход хавбека с "Ливерпулем".

Англичане не намерены с ним расставаться, но могут согласиться продать 25-летнего Коутиньо за 100 миллионов евро.

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