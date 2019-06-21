Коутиньо согласился перейти в ПСЖ

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо имеет хорошие шансы оказаться этим летом в ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижский клуб - самый реальный вариант для продолжения карьеры звёздного бразильца.

Сам полузащитник уже дал согласие на переход в стан французского гранда. Сумма возможной сделки пока неизвестна.

Не исключено, что "Барса" включит Коутиньо в сделку по возвращению на "Камп Ноу" нападающего Неймара.

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