Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо составил мини-сборную из пяти игроков, с которыми он выступал в своей карьере.

Так, в команду 25-летнего хавбека "красных" вошли: голкипер Жулио Сезар ("Бенфика"), защитник Лусио (завершил карьеру), полузащитника Стивен Джеррард (завершил карьеру) и форварды Неймар (ПСЖ) и Луис Суарес ("Барселона").

Напомним, Месси сделал выбор между Коутиньо и Озилом. | soccernews.ru