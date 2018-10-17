Коутиньо советует "Барселоне" подписать своего бывшего партнера по "Ливерпулю"

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Коутиньо советует "Барселоне" подписать своего бывшего партнера по "Ливерпулю"Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо хочет снова поиграть вместе с форвардом "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Как информирует El Chiringuito, 26-летний хавбек видит в своем соотечественнике и бывшем партнере по "красным" идеальную замену нападающему своей команды Луису Суаресу, с которым "сине-гранатовые" могут расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним,  "Барселона" интересуется игроком сборной Франции. | soccernews.ru

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