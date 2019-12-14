Коутиньо стал первым бразильцем с 2003 года, который оформил хет-трик за "Баварию"

Хавбек "Баварии" Филиппе Коутиньо оформил хет-трик в игре против "Вердера" (6:1).

Бразилец поразил ворота соперника на 45-й, 63-й и 78-й минутах.

Как сообщает Deutsche Welle, Коутиньо стал первым бразильцем с 2003 года, которому удалось сделать хет-трик за "Баварию". В 2003 году это сделал Элбер в матче с "Гертой" (6:3).

"Бавария" арендовала Коутиньо у "Барселоны" минувшим летом. В этом сезоне на счету бразильца 7 голов и 7 ассистов в 20 матчах.

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