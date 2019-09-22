Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы

Теги бавария мюнхенфилиппе коутиньоинтер миланбарселоналиверпуль

Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы
Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо отметился дебютным голом за мюнхенский клуб, отличившись в матче 5-го тура чемпионата Германии с "Кельном" (4:0).

Таким образом, бразилец стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы. Ранее форвард отличался в чемпионате Италии за "Интер", Англии - "Ливерпуль" и Испании - "Барселону". 

Напомним, что 27-летний Коутиньо перешел в "Баварию" в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах аренды за 8,5 миллионов евро с правом последующего выкупа за 120 миллионов евро.

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