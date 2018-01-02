Коутиньо станет игроком "Барселоны" уже на этой неделе

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо станет игроком каталонской "Барселоны" уже на этой неделе.

Как информирует испанская пресса, официально объявлено о трансфере бразильца может быть в течение ближайших нескольких дней. С "сине-гранатовыми" 25-летний хавбек подпишет контракт сроком на пять лет.

Напомним, "Барселона" сделала официальное предложение по Коутиньо. | soccernews.ru