Коутиньо: "Суарес написал мне много сообщений перед моим переходом"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал о своем контакте с форвардом "сине-гранатовых" Луисом Суаресом.

"Суарес продолжал писать мне на протяжении долгого времени, он написал много сообщений и помог мне найти дом здесь. Я очень счастлив играть с ним теперь в "Барсе" после того, как мы вместе выступали в "Ливерпуле", - цитирует 25-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, Коутиньо рассказал о поздравлении, которое послал ему Неймар. | soccernews.ru