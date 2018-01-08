Коутиньо: "Суарес написал мне много сообщений перед моим переходом"

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Коутиньо: "Суарес написал мне много сообщений перед моим переходом"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал о своем контакте с форвардом "сине-гранатовых" Луисом Суаресом.

"Суарес продолжал писать мне на протяжении долгого времени, он написал много сообщений и помог мне найти дом здесь. Я очень счастлив играть с ним теперь в "Барсе" после того, как мы вместе выступали в "Ливерпуле", - цитирует 25-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, Коутиньо рассказал о поздравлении, которое послал ему Неймар. | soccernews.ru

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