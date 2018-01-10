Коутиньо: "Теперь я и моя семья сможем жить в безопасной стране"



Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо объяснил свое решение перейти в "Барселону".

"Переход в "Барселону" мог бы не состояться, если бы не моя семья. На моей презентации в новом клубе я видел, что они счастливы. Это очень важно для меня. Теперь я и моя семья сможем жить в безопасной стране". Я пять месяцев жил в Барселоне, когда выступал за "Эспаньол". Это потрясающий город", – цитирует Коутиньо Sport.es.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро.

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